Матч «Урал» – «Локомотив» может быть перенесен в Тюмень

Матч 22-го тура чемпионата России между «Уралом» и может быть перенесен из Екатеринбурга.

По информации Sport24, игра, запланированная на 12 марта, под угрозой срыва из-за проблем с полем на стадионе .

Подготовка газона к весенней части сезона началась еще 5 февраля, однако 6 и 7 марта в Екатеринбурге был шквальный ветер, из-за чего городские службы отключили электричество, а, следовательно, и подогрев поля на стадионе, что повлекло за собой резкое падение температуры.

В итоге на сегодняшний день вместо положенных по регламенту 75-80% густота газона составляет всего 15-25%, что делает проведение матча на стадионе невозможным.

В связи с этим рассматривается вариант с переносом матча на резервный стадион «Урала» – «Геолог» – в .

Эта игра может стать уже третьей перенесенной в туре. Ранее в Саранск была перенесена встреча «Тосно» – «Рубин», а «Амкар» и «Арсенал» открыли тур матчем в Уфе.