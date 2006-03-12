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    Матч «Урал» – «Локомотив» может быть перенесен в Тюмень

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Урал СКБ-Банк Арена стадионы стадион Геолог

    Матч 22-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Локомотивом» может быть перенесен из Екатеринбурга.

    По информации Sport24, игра, запланированная на 12 марта, под угрозой срыва из-за проблем с полем на стадионе «СКБ Банк Арена».

    Подготовка газона к весенней части сезона началась еще 5 февраля, однако 6 и 7 марта в Екатеринбурге был шквальный ветер, из-за чего городские службы отключили электричество, а, следовательно, и подогрев поля на стадионе, что повлекло за собой резкое падение температуры.

    В итоге на сегодняшний день вместо положенных по регламенту 75-80% густота газона составляет всего 15-25%, что делает проведение матча РФПЛ на стадионе невозможным.

    В связи с этим рассматривается вариант с переносом матча на резервный стадион «Урала» – «Геолог» – в Тюмени.

    Эта игра может стать уже третьей перенесенной в туре. Ранее в Саранск была перенесена встреча «Тосно» – «Рубин», а «Амкар» и «Арсенал» открыли тур матчем в Уфе.

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