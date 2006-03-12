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    «Урал»: «Готовимся принимать «Локомотив» в Екатеринбурге. Уже реализовали более 5 тысяч билетов»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия болельщики Урал СКБ-Банк Арена

    Пресс-служба «Урала» прокомментировал информацию о возможном переносе из Екатеринбурга в Тюмень матча 22-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

    «Натуральный газон «СКБ-Банк Арены» находится в пригодном для игры в футбол состоянии.

    По прогнозам синоптиков, температура воздуха в день матча с «Локомотивом» будет около 6 градусов ниже нуля, но не должна опуститься ниже 15 градусов.

    Мы готовимся принимать «Локомотив» именно на этом стадионе и уже реализовали более 5 тысяч билетов», – сказали в пресс-службе клуба.

    Ранее игру перенесли с 11 на 12 марта из-за участия гостей в Лиге Европы.

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