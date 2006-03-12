«Урал»: «Готовимся принимать «Локомотив» в Екатеринбурге. Уже реализовали более 5 тысяч билетов»

Пресс-служба «Урала» прокомментировал информацию о возможном переносе из Екатеринбурга в Тюмень матча 22-го тура чемпионата России с .

«Натуральный газон «СКБ-Банк Арены» находится в пригодном для игры в футбол состоянии.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в день матча с будет около 6 градусов ниже нуля, но не должна опуститься ниже 15 градусов.

Мы готовимся принимать «Локомотив» именно на этом стадионе и уже реализовали более 5 тысяч билетов», – сказали в пресс-службе клуба.

Ранее игру перенесли с 11 на 12 марта из-за участия гостей в Лиге Европы.