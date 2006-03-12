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    Илья Геркус: «Был вариант сыграть с «Уралом» на реконструированном к ЧМ стадионе, но они не успели оформить документы»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Урал СКБ-Банк Арена стадионы Илья Геркус

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что матч против «Урала» состоится на «СКБ-Банк Арена».

    «В последние дни было много разговоров о месте проведения выездного матча «Локомотива» с «Уралом». Существовал вариант сыграть в Екатеринбурге на новом стадионе, построенном к чемпионату мира.

    Однако к нашему матчу не успели подготовить все документы, разрешающие проведение игр. За последнюю неделю коллеги из Екатеринбурга сделали все возможное, чтобы матч прошел на десятитысячной «СКБ-Банк Арене», где мы с вами и встретимся в понедельник, а на новом стадионе будем рады сыграть уже в следующем сезоне.

    Перенос в Тюмень был изначально наименее приемлемым вариантом из-за низкой температуры в Сибири и неудобства для всех болельщиков. Летим в Екатеринбург, где непосредственно перед матчем обязательно еще раз оценим готовность газона», – написал Геркус.

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