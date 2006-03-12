Илья Геркус: «Был вариант сыграть с «Уралом» на реконструированном к ЧМ стадионе, но они не успели оформить документы»

Президент Илья Геркус рассказал, что матч против «Урала» состоится на «СКБ-Банк Арена».

«В последние дни было много разговоров о месте проведения выездного матча «Локомотива» с «Уралом». Существовал вариант сыграть в Екатеринбурге на новом стадионе, построенном к чемпионату мира.

Однако к нашему матчу не успели подготовить все документы, разрешающие проведение игр. За последнюю неделю коллеги из Екатеринбурга сделали все возможное, чтобы матч прошел на десятитысячной , где мы с вами и встретимся в понедельник, а на новом стадионе будем рады сыграть уже в следующем сезоне.

Перенос в Тюмень был изначально наименее приемлемым вариантом из-за низкой температуры в Сибири и неудобства для всех болельщиков. Летим в Екатеринбург, где непосредственно перед матчем обязательно еще раз оценим готовность газона», – написал Геркус.