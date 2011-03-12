Антон Шунин: «Мяч заледенел и покрылся коркой льда, поле было скользкое. Мы в России привыкли к этому»

Вратарь Антон Шунин рассказал об условиях, в которых проходил матч 22-го тура чемпионата России с (0:0).

- Верно ли утверждение, что плохая погода на руку команде, которая находится ниже в турнирной таблице?

- Думаю, что футболисты выходят на поле при счете 0:0, и моменты в любом случае есть, поэтому надо их реализовывать.

Но, конечно, в таких условиях играть сложнее. Поле довольно тяжелое, идет снег, мяч леденеет.

Хотелось бы играть в хорошую погоду, но в нашей стране мы привыкли к этому.

- У были трудности с выходом из обороны – соперник блокировал много ударов. Обратили на это внимание?

- Не заметил этого. Возможно, были небольшие ошибки, потому что мяч заледенел и покрылся коркой льда. Иногда было проблематично его выбить.

Плюс поле было мокрое, скользкое, приходилось отдавать друг другу пасы более аккуратно, чтобы партнеру было удобно его принять.

Возможно, небольшие ошибки были из-за этого. Но мне сложно судить. Я был весь в игре, – сказал Шунин.