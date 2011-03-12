Игорь Шалимов: «Это не футбол – долбить туда-сюда, надеяться на подбор. Это не в стиле «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил игру команды в матче 22-го тура чемпионата России с московским (0:0).

«Мы результатом не удовлетворены. Тяжелая игра, как мы и ожидали.

Надеялись, что снега не будет, что поле будет получше, потому что для нашей игры это важно: мы играем низом, быстро. Но пошел снег, что немного облегчило жизнь и усложнило нам.

Но в целом сыграли неплохо, владели мячом. Менять тактику из-за погоды… Это не футбол – долбить туда-сюда, надеяться на подбор. Это не в нашем стиле», – сказал Шалимов.

«Что значит для нас выступить удачно? Хотим сыграть лучше, чем в прошлом сезоне», – цитирует Шалимова ТАСС.

В прошлом чемпионате России занял четвертое место в таблице.