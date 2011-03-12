Игорь Шалимов: «Это не футбол – долбить туда-сюда, надеяться на подбор. Это не в стиле «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил игру команды в матче 22-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (0:0).
«Мы результатом не удовлетворены. Тяжелая игра, как мы и ожидали.
Надеялись, что снега не будет, что поле будет получше, потому что для нашей игры это важно: мы играем низом, быстро. Но пошел снег, что немного облегчило жизнь «Динамо» и усложнило нам.
Но в целом сыграли неплохо, владели мячом. Менять тактику из-за погоды… Это не футбол – долбить туда-сюда, надеяться на подбор. Это не в нашем стиле», – сказал Шалимов.
«Что значит для нас выступить удачно? Хотим сыграть лучше, чем в прошлом сезоне», – цитирует Шалимова ТАСС.
В прошлом чемпионате России «Краснодар» занял четвертое место в таблице.