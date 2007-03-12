Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    «Краснодар» сыграл вничью с «Динамо» (0:0) и может опуститься на 5-е место

    Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар

    В 22-м туре РФПЛ «Динамо» на своем поле поделило очки с «Краснодаром» (0:0).

    Гости набрали 40 очков и идут вторыми, но по итогам тура могут опуститься на пятое место, если «Спартак», «Зенит» и ЦСКА (у всех – по 38 очков) выиграют свои матчи.

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

    Динамо – Краснодар 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    10 марта, 16.30, «Арена Химки»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    ДинамоШунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Морозов, Цаллагов, Соу, Ташаев, Черных (Соснин, 87), Рауш (Грулев, 46), Обольский (Панченко, 61).
    КраснодарСиницын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров, Перейра (Вандерсон, 69), Каборе, Мамаев (Жоаозиньо, 75), Шатов, Классон, Смолов.
    Предупреждения:
    Гранквист (50), Перейра (60).

    Таблица премьер-лиги

    Статистика премьер-лиги

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться