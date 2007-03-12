«Краснодар» сыграл вничью с «Динамо» (0:0) и может опуститься на 5-е место

В 22-м туре РФПЛ «Динамо» на своем поле поделило очки с «Краснодаром» (0:0).
Гости набрали 40 очков и идут вторыми, но по итогам тура могут опуститься на пятое место, если «Спартак», «Зенит» и ЦСКА (у всех – по 38 очков) выиграют свои матчи.
Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 10 марта, 16.30, «Арена Химки»
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Динамо –
Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Морозов, Цаллагов, Соу, Ташаев, Черных (Соснин, 87), Рауш (Грулев, 46), Обольский (Панченко, 61).
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Краснодар –
Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров, Перейра (Вандерсон, 69), Каборе, Мамаев (Жоаозиньо, 75), Шатов, Классон, Смолов.