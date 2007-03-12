«Краснодар» сыграл вничью с «Динамо» (0:0) и может опуститься на 5-е место

В 22-м туре РФПЛ на своем поле поделило очки с «Краснодаром» (0:0).

Гости набрали 40 очков и идут вторыми, но по итогам тура могут опуститься на пятое место, если «Спартак», «Зенит» и ЦСКА (у всех – по 38 очков) выиграют свои матчи.

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

Таблица премьер-лиги

Статистика премьер-лиги