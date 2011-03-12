Олег Шатов: «Если «Краснодар» не выиграл, значит, я не сыграл в свой лучший футбол»

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России против .

«Погодные условия были непростыми. «Динамо» не давало нам показывать свою игру. По сумме двух таймов мы были ближе к победе, но в каких-то моментах сыграли неправильно: попали в штангу, были и другие хорошие подходы. Будем делать выводы и двигаться дальше.

Вандерсон вышел и усилил игру. Он индивидуально сильный футболист, может обыграть один в один. Сегодня он справился со своей задачей, а если бы еще и забил — цены бы ему не было.

Обидно, что не одержали победу, но ничего страшного не случилось. В центре поля чувствую себя комфортно, делать выводы по моей игре будут специалисты. Я получаю удовольствие, но самое главное — приносить пользу команде. Если сегодня не выиграли, значит, я не сыграл в свой лучший футбол. Это потеря двух очков.

Что касается моей формы, если меня хватило на 90 минут, значит, все более-менее. Но хотелось бы лучшего — будем к этому стремиться, чтобы к самым важным матчам подойти в оптимальной готовности», – отметил Шатов.