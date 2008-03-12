Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Дмитрий Хохлов: «Рауш не попал в игру. Он впереди не создал ничего и сзади в некоторых моментах сыграл не надежно»

    Теги Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Рауш Краснодар Кирилл Панченко

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0).

    - Во втором тайме «Динамо» создало меньше моментов, чем в первом.

    – Мне кажется, что это произошло, потому что «Краснодар» во втором тайме начал нагнетать, и при этом у нас была ответственность за результат. Также мы прижались к своим воротам и дали свободу «быкам».

    Замена Рауша? Он не попал в игру. У него была задача исполнять функции атакующего полузащитника, но он впереди не создал ничего и сзади в некоторых моментах сыграл не надежно.

    Панченко? Давно ждали Кирилла, подводили его к игре. На данный момент он в полную силу играть не может. У нас будет пауза в связи с переносом игры, и к апрелю он будет выглядеть лучше, – сказал Хозлов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться