Дмитрий Хохлов: «Рауш не попал в игру. Он впереди не создал ничего и сзади в некоторых моментах сыграл не надежно»

Главный тренер Дмитрий Хохлов подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России против (0:0).

- Во втором тайме создало меньше моментов, чем в первом.

– Мне кажется, что это произошло, потому что во втором тайме начал нагнетать, и при этом у нас была ответственность за результат. Также мы прижались к своим воротам и дали свободу «быкам».

Замена Рауша? Он не попал в игру. У него была задача исполнять функции атакующего полузащитника, но он впереди не создал ничего и сзади в некоторых моментах сыграл не надежно.

Панченко? Давно ждали Кирилла, подводили его к игре. На данный момент он в полную силу играть не может. У нас будет пауза в связи с переносом игры, и к апрелю он будет выглядеть лучше, – сказал Хозлов в эфире телеканала «Наш футбол».

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.