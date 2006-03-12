Защитник «Амкара» Сиваков: «Дураками себя чувствуем. Домашнюю игру перенесли в другой город, где поле не лучше, а тут еще и судейство такое»

Защитник Михаил Сиваков поделился мнением о судействе в матче с тульским (0:2).

– Глава судейского корпуса Андрей Будогосский извинился перед «Амкаром» за судейство . Что при этом чувствуете?

– Ничего. Дураками себя чувствуем. Домашнюю игру переносят в другой город, когда поле в Перми ничем не хуже, и погода точно такая же. Приезжаешь проводить домашнюю игру на выезд и сталкиваешься с таким судейством.

Если уж Будогосский дает Вилкову такую оценку, то явно были допущены ошибки, которые повлияли на исход этой встречи. Но только нам от этого не легче, – сказал Сиваков.

Андрей Будогосский: «Вилков допустил серьезные ошибки. Приношу извинения «Амкару»