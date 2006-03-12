Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Моуринью о критике Невилла: «Некоторые парни, высказывающие мнения, не могли решить своих проблем, когда были тренерами»

    Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Жозе Моуринью премьер-лига Англия Грэм Сунесс

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о тех, кто критикует игру его команды.

    Бывший защитник «МЮ», а ныне эксперт Гари Невилл после матча АПЛ с «Кристал Пэлас», который манкунианцы выиграли (3:2), уступая в счете 0:2, заявил, что никогда не видел настолько неэффективной команды Моуринью. А экс-тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс раскритиковал хавбека Поля Погба.

    «Некоторые парни, высказывающие мнения, не могли решить своих проблем, когда были тренерами.

    Они высказывают свои мнения так, словно у них есть ответы на все вопросы, но это не так. Да, они могут говорить обо всем. Иногда я слушаю их, иногда – нет.

    На этой неделе я больше наслаждался Лигой чемпионов и Лигой Европы и был сфокусирован на подготовке к матчу, а не на мнениях», – сказал тренер.

    Невилл в твиттере отреагировал на слова португальца: «О, чувствительные и обидчивые суперменеджеры».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться