Моуринью о критике Невилла: «Некоторые парни, высказывающие мнения, не могли решить своих проблем, когда были тренерами»

Главный тренер Жозе Моуринью высказался о тех, кто критикует игру его команды.

Бывший защитник «МЮ», а ныне эксперт после матча АПЛ с «Кристал Пэлас», который манкунианцы выиграли (3:2), уступая в счете 0:2, заявил, что никогда не видел настолько неэффективной команды Моуринью. А экс-тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс раскритиковал хавбека Поля Погба.

«Некоторые парни, высказывающие мнения, не могли решить своих проблем, когда были тренерами.

Они высказывают свои мнения так, словно у них есть ответы на все вопросы, но это не так. Да, они могут говорить обо всем. Иногда я слушаю их, иногда – нет.

На этой неделе я больше наслаждался Лигой чемпионов и Лигой Европы и был сфокусирован на подготовке к матчу, а не на мнениях», – сказал тренер.

Невилл в твиттере отреагировал на слова португальца: «О, чувствительные и обидчивые суперменеджеры».