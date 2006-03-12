Жозе Моуринью: «МЮ» оторвался от пятого места на 9 очков. Это нормально»

Главный тренер Жозе Моуринью высказался после волевой победы над (3:2) в матче АПЛ.

«Это был превосходный матч для телезрителей и болельщиков на стадионе, но трудный – для меня, поскольку команда допускала слишком много ошибок. Во втором тайме мы показали потрясающую самоотдачу и очень качественный футбол, но совершили массу оплошностей в обороне. Имею в виду не только защитников, но игру команды в обороне в целом.

Мне не нравится, когда мои команды играют неорганизованно, но это был потрясающий матч, потрясающий камбэк. Мы одержали крайне важную победу, потому что за девять туров до финиша оторвались от пятого места (от , бывшей команды Моуринью – прим. Sports.ru) на девять очков. Не сказал бы, что это великолепно, но это нормально.

Второй пропущенный гол был позорным и детским. Но потом все поменялось, игроки проявили изумительную самоотдачу. Мы отыгрались и в матче с «Челси» (2:1), и это хорошо. Но отыграться с 0:2 на выезде в матче с командой, которая отчаянно сражается за очки, забить на последней минуте – это здорово.

Это напоминает мне старт «Ман Сити» в сезоне, когда они выигрывали матчи на 96-й и 97-й минутах. Очки, а также приятные ощущения пригодятся нам в борьбе за топ-4», – сказал Моуринью.