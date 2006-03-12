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    Моуринью о матче с «Ливерпулем»: «Не очень хорошо разбираюсь в принципиальных матчах, для меня каждый соперник принципиальный»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Ливерпуль премьер-лига Англия Севилья Брайтон

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем».

    «Лично для меня это просто большой матч. Игра двух исторических клубов, известных не только в Англии, а во всем мире. И сейчас важно брать очки в борьбе за топ-4 и за второе место, которое лучше третьего или четвертого.

    Конечно, я хочу победить. Это топ-матч, топ-соперник. Это команда, которая чуть позади нас в таблице. Это команда, которая уже вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов. Но я не очень хорошо разбираюсь в принципиальных матчах, для меня каждый соперник принципиальный.

    Нас ждет три матча: «Ливерпуль», «Севилья» и «Брайтон». Если вы попросите выбрать самый важный – я не смогу этого сделать. Болельщики не будут рады, если я скажу, что самый важный матч в сезоне – с «Ливерпулем», а матчи с «Севильей» и «Брайтоном» так себе», – сказал Моуринью.

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