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    Джорджо Кьеллини: «Тоттенхэму» постоянно чего-то не хватает. Это у них исторически так»

    Теги Ювентус Джорджо Кьеллини премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов Тоттенхэм

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов после победы над «Тоттенхэмом» (2:1, 4:3 по сумме двух матчей).

    «Этот вечер для нас сложился просто невероятно. Было тяжело, мы это понимали перед игрой и даже перед первой игрой. Но мы верили в победу.

    Мы знали, что в «Тоттенхэме» много отличных игроков, это невероятная команда, но мы понимали, что они допускают множество моментов у своих ворот в каждом матче.

    Обидный вылет для «Тоттенхэма»? Это у них исторически так. Они вновь создали множество моментов, но в конце концов им постоянно чего-то не хватает.

    Мы верим в историю. Во вчерашнем матче «Реала» и «ПСЖ» было видно, как важна история, как важен опыт. Сегодня благодаря своему мастерству мы пришли к победе», – сказал Кьеллини.

    Запредельные эмоции Буффона. Мы очень за него рады

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