Джорджо Кьеллини: «Тоттенхэму» постоянно чего-то не хватает. Это у них исторически так»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов после победы над «Тоттенхэмом» (2:1, 4:3 по сумме двух матчей).
«Этот вечер для нас сложился просто невероятно. Было тяжело, мы это понимали перед игрой и даже перед первой игрой. Но мы верили в победу.
Мы знали, что в «Тоттенхэме» много отличных игроков, это невероятная команда, но мы понимали, что они допускают множество моментов у своих ворот в каждом матче.
Обидный вылет для «Тоттенхэма»? Это у них исторически так. Они вновь создали множество моментов, но в конце концов им постоянно чего-то не хватает.
Мы верим в историю. Во вчерашнем матче «Реала» и «ПСЖ» было видно, как важна история, как важен опыт. Сегодня благодаря своему мастерству мы пришли к победе», – сказал Кьеллини.