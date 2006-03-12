Джорджо Кьеллини: «Тоттенхэму» постоянно чего-то не хватает. Это у них исторически так»

Защитник Джорджо Кьеллини прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов после победы над «Тоттенхэмом» (2:1, 4:3 по сумме двух матчей).

«Этот вечер для нас сложился просто невероятно. Было тяжело, мы это понимали перед игрой и даже перед первой игрой. Но мы верили в победу.

Мы знали, что в «Тоттенхэме» много отличных игроков, это невероятная команда, но мы понимали, что они допускают множество моментов у своих ворот в каждом матче.

Обидный вылет для ? Это у них исторически так. Они вновь создали множество моментов, но в конце концов им постоянно чего-то не хватает.

Мы верим в историю. Во вчерашнем матче и «ПСЖ» было видно, как важна история, как важен опыт. Сегодня благодаря своему мастерству мы пришли к победе», – сказал Кьеллини.

Запредельные эмоции Буффона. Мы очень за него рады