Маурисио Почеттино: «Мы заслуживали большего, но футбол – это не про «заслужили». Нужно забивать и не пропускать»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал вылет от в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2, 2:2).

«Менее чем за три минуты (2:49 – прим. Sports.ru) мы пропустили два гола, совершив две грубых ошибки, вот почему мы вылетели.

В обоих матчах мы заслуживали большего. Я испытываю гордость. Сегодня мы играли в фантастический футбол и доминировали до первого гола.

Конечно, мы расстроены, но это часть процесса роста. Продолжим двигаться вперед, но мы очень разочарованы.

Мы создали много моментов и заслуживали большего, но футбол – это не про «заслужили», нужно забивать и не пропускать.

только два-три раза приблизился к нашим воротам, но они обладают классом, поэтому и забивают, если соперник ошибается.

Мы играли против еще одной очень большой команды. Нам было тяжело. Это позитивный момент для будущего. Нужны такие игры, чтобы игрок рос и конкурировал на таком уровне», – сказал аргентинец.

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