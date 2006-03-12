Сон Хын Мин: «Тоттенхэм» играл лучше «Ювентуса» и заслуживал большего»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал поражение от «Ювентуса» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2, 3:4 по сумме двух матчей).
«Сейчас неважно, когда мы обыгрывали «Реал» и «Боруссию». «Ювентус» – еще одна европейская команда топ-уровня.
Думаю, мы играли хорошо, лучше них. На мой взгляд, мы заслуживали большего, но в футболе все упирается в голы, а они забили дважды на «Уэмбли». Мы должны принять этот результат.
Мы сыграли очень хорошо, заслуживали большего. Последний удар Кейна головой... Если бы нам повезло, и мяч влетел в ворота... Мы должны были получить право на пенальти.
Но, как я уже сказал, они забили два мяча. В футболе все зависит от голов, и если не забиваешь, ты проигрываешь. Тем не менее, я считаю, что нам не повезло», – отметил Сон.