Сон Хын Мин: «Тоттенхэм» играл лучше «Ювентуса» и заслуживал большего»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал поражение от в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2, 3:4 по сумме двух матчей).

«Сейчас неважно, когда мы обыгрывали и «Боруссию». «Ювентус» – еще одна европейская команда топ-уровня.

Думаю, мы играли хорошо, лучше них. На мой взгляд, мы заслуживали большего, но в футболе все упирается в голы, а они забили дважды на . Мы должны принять этот результат.

Мы сыграли очень хорошо, заслуживали большего. Последний удар Кейна головой... Если бы нам повезло, и мяч влетел в ворота... Мы должны были получить право на пенальти.

Но, как я уже сказал, они забили два мяча. В футболе все зависит от голов, и если не забиваешь, ты проигрываешь. Тем не менее, я считаю, что нам не повезло», – отметил Сон.

Запредельные эмоции Буффона. Мы очень за него рады