Евсеев о судействе в игре c «Арсеналом»: «Есть органы, которые этим занимаются. Я комментирую только действия своей команды»

И.о. главного тренера Вадим Евсеев поделился мнением о поражении от тульского «Арсенала» (0:2) в 22-м туре премьер-лиги.

– Пропустили достаточно быстрый гол, во втором тайме были шансы отыграться. Чего не хватило, чтобы это сделать?

– Мешала завершающая стадия. [Надо было] чуть поспокойнее сыграть и похладнокровнее. И до пропущенного мяча у нас были эпизоды, где нужно было отдать предпоследний пас и быть чуть-чуть понаглее.

– Арбитр принял два решения, которые повлияли на ход игры: первый пенальти в ворота «Амкара» и удаление Огуде. Как их прокомментируете?

– У нас есть органы, которые комментируют и дают оценку судейству. Я комментирую только действия своей команды.

– Довольны игрой команды в атаке?

– Неправильно оценивать игру только в атаке. Надо в комплексе говорить, команда должна хорошо играть и в обороне, и в атаке. Если позволили сопернику забить два мяча, значит, неудовлетворительно сыграли в оборонительных действиях и где-то недоработали впереди.

– Хомич отразил два пенальти. Заставит ли это вас задуматься при выборе вратаря на следующий матч?

– Хомич и известен тем, что он хорошо играет при 11-метровых ударах, он отражал [пенальти], играя за многие команды. Это не новость.

Конечно, мы рады, что он достойно отыграл игру, выйдя в такой непростой момент. В принципе, как и вся команда, просто некоторые эпизоды привели к такому результату, – сказал Евсеев в эфире канала «Наш футбол».

Главным арбитром матча был Михаил Вилков.