Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Евсеев о судействе в игре c «Арсеналом»: «Есть органы, которые этим занимаются. Я комментирую только действия своей команды»

    Теги Амкар Дмитрий Хомич премьер-лига Россия судьи Вадим Евсеев Арсенал Тула Михаил Вилков

    И.о. главного тренера «Амкара» Вадим Евсеев поделился мнением о поражении от тульского «Арсенала» (0:2) в 22-м туре премьер-лиги.

    – Пропустили достаточно быстрый гол, во втором тайме были шансы отыграться. Чего не хватило, чтобы это сделать?

    – Мешала завершающая стадия. [Надо было] чуть поспокойнее сыграть и похладнокровнее. И до пропущенного мяча у нас были эпизоды, где нужно было отдать предпоследний пас и быть чуть-чуть понаглее.

    – Арбитр принял два решения, которые повлияли на ход игры: первый пенальти в ворота «Амкара» и удаление Огуде. Как их прокомментируете?

    – У нас есть органы, которые комментируют и дают оценку судейству. Я комментирую только действия своей команды.

    – Довольны игрой команды в атаке?

    – Неправильно оценивать игру только в атаке. Надо в комплексе говорить, команда должна хорошо играть и в обороне, и в атаке. Если позволили сопернику забить два мяча, значит, неудовлетворительно сыграли в оборонительных действиях и где-то недоработали впереди.

    – Хомич отразил два пенальти. Заставит ли это вас задуматься при выборе вратаря на следующий матч?

    – Хомич и известен тем, что он хорошо играет при 11-метровых ударах, он отражал [пенальти], играя за многие команды. Это не новость.

    Конечно, мы рады, что он достойно отыграл игру, выйдя в такой непростой момент. В принципе, как и вся команда, просто некоторые эпизоды привели к такому результату, – сказал Евсеев в эфире канала «Наш футбол».

    Главным арбитром матча был Михаил Вилков.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться