Артем Дзюба: «У меня одна нога оказалась на линии штрафной, поэтому понял, что это пенальти»

Нападающий тульского Артем Дзюба после победы над «Амкаром» (2:0) прокомментировал эпизод с назначенным на нем пенальти.

– Тяжелая выдалась игра, очень было холодно, температура где-то минус 15 градусов. Если резюмировать, то три очка первостепенны.

– Расскажите об эпизоде с пенальти. Вы падали уже в штрафной или вне ее?

– Ребята, смотревшие повтор, говорили, что там у меня одна нога оказалась на линии штрафной, поэтому понял, что это пенальти.

– Вы провели второй официальный матч за . Как оцените свою игру?

– Понятное дело, что есть куда прибавлять. Очень рад, что удалось забить. В первую очередь стараюсь помогать команде.

Мне нравится наш коллектив, я знаю требования и понимаю, что от меня хочет . Поэтому удается отдавать передачи и забивать. Но я готов не делать этого, лишь бы всегда выигрывали.

Две игры, две победы – я очень доволен. Конечно, еще есть куда стремиться. А физически я хорошо себя чувствую, – сказал Дзюба.