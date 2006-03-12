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    Артем Дзюба: «У меня одна нога оказалась на линии штрафной, поэтому понял, что это пенальти»

    Теги Амкар Артем Дзюба премьер-лига Россия судьи Арсенал Тула Миодраг Божович Михаил Вилков

    Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба после победы над «Амкаром» (2:0) прокомментировал эпизод с назначенным на нем пенальти.

    – Тяжелая выдалась игра, очень было холодно, температура где-то минус 15 градусов. Если резюмировать, то три очка первостепенны.

    – Расскажите об эпизоде с пенальти. Вы падали уже в штрафной или вне ее?

    – Ребята, смотревшие повтор, говорили, что там у меня одна нога оказалась на линии штрафной, поэтому понял, что это пенальти.

    – Вы провели второй официальный матч за «Арсенал». Как оцените свою игру?

    – Понятное дело, что есть куда прибавлять. Очень рад, что удалось забить. В первую очередь стараюсь помогать команде.

    Мне нравится наш коллектив, я знаю требования и понимаю, что от меня хочет Миодраг Божович. Поэтому удается отдавать передачи и забивать. Но я готов не делать этого, лишь бы всегда выигрывали.

    Две игры, две победы – я очень доволен. Конечно, еще есть куда стремиться. А физически я хорошо себя чувствую, – сказал Дзюба.

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