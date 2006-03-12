Кокорин о словах Манчини про 4 игроков на поле: «Это неправильно. Нас было 11 человек»

Форвард Александр Кокорин высказался после поражения от «РБ Лейпциг» (1:2) в .

«Учитывая, что было на поле, результат неплохой. Если бы закончили 2:0, было бы тяжеловато. В любом случае, дома нам нужно побеждать. Если сделаем это, пройдем дальше. То, что сделали дома с «Селтиком», можем сделать и с «Лейпцигом». Все зависит от нас», – поделился мыслями нападающий.

Кокорин прокомментировал слова главного тренера Роберто Манчини, заявившего, что «во втором тайме у «Зенита» было четыре защитника и больше никого».

«Это неправильно. Нас было 11 человек. И проигрываем, и выигрываем мы все вместе.

Мы забили нужный мяч, который дает нам шанс сыграть дома на победу. Хорошо играть с такими командами, как «Лейпциг». Они играют в футбол, в атаку», – поделился мыслями нападающий.