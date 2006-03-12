Бранислав Иванович: «У нас нет времени, чтобы думать о том, есть кризис в «Зените» или нет»

Защитник Бранислав Иванович прокомментировал поражение от «РБ Лейпциг» (2:1) в .

— Очень тяжелый матч. В первом тайме у нас не получалось держать мяч, было очень мало моментов, практически все время мы оборонялись. Во втором тайме пропустили, но думаю, что результат этой игры позитивный — могло быть намного хуже. 2:1 — результат, который дает нам надежду, но нам нужно поменять очень многое в нашей игре, чтобы победить дома.

— Вы говорили перед игрой, что самое главное — забить самим. Эта задача выполнена?

— Да. Если бы счет остался 2:0, было бы очень тяжело, но прекрасный гол Кришито все изменил. Мы знаем, как надо играть против таких команд, как «РБ Лейпциг», против атакующих команд. Нам нельзя предоставлять им много пространства, мы не должны позволять им разыгрывать мяч. Я думаю, что, если мы сыграем дома так, как умеем, сможем выиграть.

— Манчини сказал, что сегодня на поле играли только четыре человека — защитники, а остальные, кто был на поле, сыграли плохо. Вы согласны с этим?

— Мы команда, и, по-честному, стараемся обороняться всей командой и так же атаковать. Сегодня была сложная игра. Иногда нужно играть так, чтобы оборонялись все одиннадцать человек. Мы знаем, где мы сделали ошибки, и не будем ошибаться снова.

— Можно ли сказать, что «Зенит» находится в кризисе? Говорят, что вы не можете найти нормальные поля, чтобы потренироваться.

— Ну, я думаю, что мы сыграли четыре игры после перерыва, и исходя из результатов может показаться, что команда в кризисе, но физически мы готовы. Конечно, погоду и поля поменять мы не можем, но я думаю, что ребята очень серьезно работают над этим. Я уверен, что к ответному матчу нам подготовят отличное поле.

— То есть нельзя сказать, что «Зенит» в кризисе? Все нормально?

— Мы не выиграли у «Амкара» дома и сегодня проиграли, но сдаваться нельзя — у нас еще игра дома, а через три дня — матч в Ростове, который тоже будет очень тяжелым. У нас нет времени на то, чтобы думать о том, есть кризис или нет. Надо быстро выбросить эту игру из головы и готовиться к следующей.

— Вы четко представляете, как играть в ответной игре?

— Конечно, мы должны быть более агрессивными в атаке. Я думаю, что главная цель матча дома — не пропустить и не позволять им играть на контратаках. Я уверен, у нас будут моменты для того, чтобы забить.

— Как забивать, стало понятно?

— Да, сегодня они играли в очень хороший открытый футбол, они молодые. У нас было немного шансов, но они были, мы будем работать над этим и попробуем использовать этот опыт.