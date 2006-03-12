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    Роберто Манчини: «Зенит» играл очень плохо. Мы не заслуживали гола»

    Теги Зенит Роберто Манчини Лига Европы РБ Лейпциг

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» (1:2), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    – Мы хорошо действовали в первые 20 минут. Потом мы играли очень плохо, мне в это не верится. Мы не заслуживали гола, но мы его забили. Теперь мы находимся в более хорошей ситуации, чем при поражении 0:2.

    – За счет чего «Лейпцигу» удалось развить преимущество? Ничего не предвещало двух голов.

    – В первом тайме мы довольно неплохо выглядели в обороне. Также были неплохи в атаке, но только до 25-й минуты. После пропало все. Учитывая эти условия, 1:2 – неплохой результат.

    – Чего не хватило для того, чтобы сдержать Вернера? Он забил, отдал голевую передачу и имел еще несколько возможностей.

    – Это очень хороший молодой быстрый игрок. В первом тайме нам удалось его сдерживать. Во втором тайме у нас играло четыре человека. В таком состоянии очень тяжело не пропускать и сдерживать такого игрока, как Вернер.

    – Удивил ли вас чем-то «Лейпциг»?

    – Нет. Мы точно знали, как готовиться к ним. Во втором тайме у нас было четыре защитника и больше никого. Повторюсь: мы добились неплохого результата.

    – После второго гола вы начали аплодировать, как показалось, в адрес Ригони. Можно ли считать, что группа игроков халатно отнеслась к игре, учитывая ваши комментарии?

    – Ригони я аплодировал для поднятия боевого духа, чтобы он играл лучше. Не согласен насчет халатности, все игроки отнеслись к матчу с полной серьезностью. Просто они играли очень плохо, практически отсутствовали на поле. Спасибо Кришито, что он нас спас, забил прекрасный гол. Теперь я не считаю, что все для нас закончено.

    – Что именно было плохо? Кто был ответственен за игру в середине? Почему были такие разрывы между линиями?

    – Мне сложно это объяснить более подробно. Двух центральных полузащитников и четырех атакующих игроков просто не было на поле. Мы столкнулись с проблемой, о которой я знал. Среди хавбеков с определенными качествами у нас есть только Паредес. Мы хотели взять второго игрока с таким мышлением, но нам это не удалось. Так что сегодня была проблема в отсутствие Паредеса, – сказал Манчини.

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