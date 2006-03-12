Сергей Фурсенко: «Сначала «Зенит» играл прилично, но потом почему-то подсел»

Президент Сергей Фурсенко поделился мнением о поражении от «РБ Лейпциг» (1:2) в первом матче 1/8 финала .

«С самого начала было понятно, что игра будет тяжелой. — серебряный призер чемпионата Германии, да и сейчас они находятся вверху турнирной таблицы. С немецкими командами всегда тяжело играть.

«РБ Лейпциг» — очень быстрая команда. В ее составе есть несколько очень быстрых и технически оснащенных игроков. Сказывается и психология: игра на выезде, очень хочется пройти дальше. Уже и другие результаты некоторые знали, поэтому особенно хотелось отличиться. На нервяке начался брак.

Сначала «Зенит» играл прилично, но потом почему-то подсел. Было очень много технического брака. Думаю, в связи с этим дальше не пошла игра. Такое бывает.

Слава богу, в конце Кришито забил гол: технически очень красивый и выверенный удар. Мастер ударил! Кришито часто радовал нас такими ударами и раньше. Но здесь особенно тяжело было вратарю, удар шел с центра штрафной», – сказал Фурсенко.