Алвес ответил Балотелли: «Нужно быть лицемером, чтобы тебя оценили. В любом случае, извиняюсь за слова об Астори»

Защитник Дани Алвес отреагировал на критику форварда «Ниццы» за свое высказывание по поводу смерти капитана «Фиорентины» .

«Если Балотелиньо имел в виду это, то я не пытался никого оскорбить.

Мы живем в мире, где нужно быть лицемерным, чтобы это положительно оценили. Что ж, я в любом случае приношу свои извинения тем, кого оскорбил», – написал Алвес.

Марио Балотелли: «Алвесу нужно было просто выразить соболезнования в связи со смертью Астори и не нести чушь»

Дани Алвес: «Не так сильно потрясены новостью о смерти Астори, мы его не знали. Тысячи детей ежедневно умирают от голода»

Умер капитан «Фиорентины». Ему был всего 31 год