Алвес ответил Балотелли: «Нужно быть лицемером, чтобы тебя оценили. В любом случае, извиняюсь за слова об Астори»

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес отреагировал на критику форварда «Ниццы» Марио Балотелли за свое высказывание по поводу смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори.
«Если Балотелиньо имел в виду это, то я не пытался никого оскорбить.
Мы живем в мире, где нужно быть лицемерным, чтобы это положительно оценили. Что ж, я в любом случае приношу свои извинения тем, кого оскорбил», – написал Алвес.
Марио Балотелли: «Алвесу нужно было просто выразить соболезнования в связи со смертью Астори и не нести чушь»
Дани Алвес: «Не так сильно потрясены новостью о смерти Астори, мы его не знали. Тысячи детей ежедневно умирают от голода»