Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Алвес ответил Балотелли: «Нужно быть лицемером, чтобы тебя оценили. В любом случае, извиняюсь за слова об Астори»

    Теги Ницца ПСЖ Фиорентина Дани Алвес лига 1 Франция серия А Италия Марио Балотелли Давиде Астори

    Защитник «ПСЖ» Дани Алвес отреагировал на критику форварда «Ниццы» Марио Балотелли за свое высказывание по поводу смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори.

    «Если Балотелиньо имел в виду это, то я не пытался никого оскорбить. 

    Мы живем в мире, где нужно быть лицемерным, чтобы это положительно оценили. Что ж, я в любом случае приношу свои извинения тем, кого оскорбил», – написал Алвес.

    Марио Балотелли: «Алвесу нужно было просто выразить соболезнования в связи со смертью Астори и не нести чушь»

    Дани Алвес: «Не так сильно потрясены новостью о смерти Астори, мы его не знали. Тысячи детей ежедневно умирают от голода»

    Умер капитан «Фиорентины». Ему был всего 31 год

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться