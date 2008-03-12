Марио Балотелли: «Алвесу нужно было просто выразить соболезнования в связи со смертью Астори и не нести чушь»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли раскритиковал защитника Дани Алвеса за слова о смерти капитана «Фиорентины» .

«То, что он сказал, – не неправильно, но ему стоило бы сдержать себя в этот момент. Нужно просто выразить соболезнования и не нести чушь. Нельзя говорить такие вещи, когда речь идет о смерти.

Астори был хорошим и вежливым парнем, я знал его по сборной. Я приехал бы на его похороны, но у нас была тренировка в этот день.

Это произошло несмотря на все проверки, которые проходят футболисты только за месяц. Это пугающе, потому что он выглядел хорошо, а умер в постели. Сейчас очень легко отправиться на небеса», – сказал Балотелли.

Дани Алвес: «Не так сильно потрясены новостью о смерти Астори, мы его не знали. Тысячи детей ежедневно умирают от голода»

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