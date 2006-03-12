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    Квадво Асамоа: «Никогда не поднимал тему о новом контракте с «Ювентусом». Не хочу, чтобы это отвлекало»

    Теги Ювентус серия А Италия Лига чемпионов Тоттенхэм Квадво Асамоа

    Полузащитник «Ювентуса» Квадво Асамоа после победы над «Тоттенхэмом» (2:1, 4:3 по сумме двух матчей), которая вывела туринцев в 1/4 финала Лиги чемпионов, признался, что сейчас не думает о своем будущем.

    «На протяжении шести лет я играю в этом великолепном клубе. Мы работаем каждый день, чтобы быть полезными команде.

    Мы добились победы над молодой и квалифицированной командой. Со скамейки я видел, что мы слишком торопимся, пытаясь забить гол.

    Тренер попросил, чтобы мы поменяли схему, после чего мы стали лучше контролировать мяч, когда перешли на игру в четыре защитника.

    Мой контракт? Я всем доволен в Турине, никаких разногласий у меня ни с кем не было. Я просто хочу работать и никогда не поднимал тему о контракте, потому что не хочу, чтобы это меня отвлекало», – сказал Асамоа.

    «Ювентус» должен был проиграть. Но затащил за три минуты

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