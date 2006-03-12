Квадво Асамоа: «Никогда не поднимал тему о новом контракте с «Ювентусом». Не хочу, чтобы это отвлекало»

Полузащитник Квадво Асамоа после победы над «Тоттенхэмом» (2:1, 4:3 по сумме двух матчей), которая вывела туринцев в 1/4 финала Лиги чемпионов, признался, что сейчас не думает о своем будущем.

«На протяжении шести лет я играю в этом великолепном клубе. Мы работаем каждый день, чтобы быть полезными команде.

Мы добились победы над молодой и квалифицированной командой. Со скамейки я видел, что мы слишком торопимся, пытаясь забить гол.

Тренер попросил, чтобы мы поменяли схему, после чего мы стали лучше контролировать мяч, когда перешли на игру в четыре защитника.

Мой контракт? Я всем доволен в Турине, никаких разногласий у меня ни с кем не было. Я просто хочу работать и никогда не поднимал тему о контракте, потому что не хочу, чтобы это меня отвлекало», – сказал Асамоа.

«Ювентус» должен был проиграть. Но затащил за три минуты