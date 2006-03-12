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    Массимилиано Аллегри: «Ювентус» проявил терпение и сумел победить. По итогам двух матчей мы заслуженно идем дальше»

    Теги Ювентус серия А Италия Лига чемпионов Уэмбли Тоттенхэм Массимилиано Аллегри

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (2:1, 4:3 по сумме двух матчей).

    «Парни заслужили комплименты за все, что они делали на протяжении последних лет. Престижно победить на таком стадионе, как «Уэмбли».

    Мы выжидали нужный момент, проявили терпение и смогли победить. В целом, по итогам двух матчей, наш проход дальше был заслуженным.

    В первом тайме у нас были трудности, в первую очередь, мы теряли мяч, а соперник был беспощаден в таких ситуациях.

    Тем не менее, после перерыва бы действовали более сбалансировано, компактно, плотно. Это впечатляющее достижение парней.

    Я произвел замены, потому что нам были необходимы игроки с другими характеристиками, так как у Асамоа великолепный пас, его очень недооценивают на протяжении всей карьеры.

    Лихтштайнер хорошо взаимодействовал с Хедирой, мы подустали на флангах, поэтому нам было необходимо больше скорости и пространства по краям.

    Игуаин пропустил две недели, Дибала только в субботу вернулся в строй, поэтому нам было нужно, чтобы все остальные были в форме. Теперь нас ждут несколько ключевых матчей в серии А.

    Мои тактические решения? Матчи выигрывают футболисты. Иногда я ошибаюсь и потом пытаюсь это исправить, но я горжусь, что тренирую эту команду», – сказал Аллегри.

    Запредельные эмоции Буффона. Мы очень за него рады

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