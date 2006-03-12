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    Гонсало Игуаин: «Знали, что у английских команд всегда бывают дыры в обороне»

    Теги Ювентус серия А Италия Лига чемпионов Тоттенхэм Гонсало Игуаин

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин поделился впечатлениями после победы над «Тоттенхэмом» (2:1, 4:3 по сумме двух матчей) и выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Это было очень сложный матч против такого сильного соперника, как «Тоттенхэм», который всегда отдает все силы и действует агрессивно.

    Но мы знали, что у английских команд всегда бывают дыры в обороне, и это давало нам шансы.

    Я горжусь этой командой и нашим медицинским штабом, который кропотливо работал, чтобы я смог набрать форму к этой игре», – сказал Игуаин.

    Как же хорош Игуаин! Организовал все голы «Ювентуса»

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