Гонсало Игуаин: «Знали, что у английских команд всегда бывают дыры в обороне»

Нападающий Гонсало Игуаин поделился впечатлениями после победы над (2:1, 4:3 по сумме двух матчей) и выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это было очень сложный матч против такого сильного соперника, как «Тоттенхэм», который всегда отдает все силы и действует агрессивно.

Но мы знали, что у английских команд всегда бывают дыры в обороне, и это давало нам шансы.

Я горжусь этой командой и нашим медицинским штабом, который кропотливо работал, чтобы я смог набрать форму к этой игре», – сказал Игуаин.

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