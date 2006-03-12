Гонсало Игуаин: «Знали, что у английских команд всегда бывают дыры в обороне»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин поделился впечатлениями после победы над «Тоттенхэмом» (2:1, 4:3 по сумме двух матчей) и выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Это было очень сложный матч против такого сильного соперника, как «Тоттенхэм», который всегда отдает все силы и действует агрессивно.
Но мы знали, что у английских команд всегда бывают дыры в обороне, и это давало нам шансы.
Я горжусь этой командой и нашим медицинским штабом, который кропотливо работал, чтобы я смог набрать форму к этой игре», – сказал Игуаин.