Илкай Гюндоган: «Неважно, как закончился первый матч. Хотим показать свою фирменную игру и победить «Базель»

Полузащитник Илкай Гюндоган дал комментарий перед ответным матчем с в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первая игра закончилась со счетом 4:0 в пользу английской команды.

«Лига чемпионов всегда очень важна, и совсем не имеет значения, с каким счетом закончился первый матч.

Мы серьезно готовимся к игре, хотим показать свой фирменный футбол и выиграть.

Наше путешествие продолжается. Мы пока еще не там, где хотим быть, но рады проделанному на данный момент пути.

Однако надо отметить, что у нас огромный потенциал, и наша команда способна на многое.

Я сейчас другой игрок, чем три-четыре года назад, учитывая, сколько травм мне пришлось залечить. Я должен был с честью принять случившееся, что и сделал. Но сейчас все замечательно», – сообщил Гюндоган.