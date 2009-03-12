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    Илкай Гюндоган: «Неважно, как закончился первый матч. Хотим показать свою фирменную игру и победить «Базель»

    Теги Манчестер Сити Базель Лига чемпионов Илкай Гюндоган

    Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган дал комментарий перед ответным матчем с «Базелем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Первая игра закончилась со счетом 4:0 в пользу английской команды.

    «Лига чемпионов всегда очень важна, и совсем не имеет значения, с каким счетом закончился первый матч.

    Мы серьезно готовимся к игре, хотим показать свой фирменный футбол и выиграть.

    Наше путешествие продолжается. Мы пока еще не там, где хотим быть, но рады проделанному на данный момент пути.

    Однако надо отметить, что у нас огромный потенциал, и наша команда способна на многое.

    Я сейчас другой игрок, чем три-четыре года назад, учитывая, сколько травм мне пришлось залечить. Я должен был с честью принять случившееся, что и сделал. Но сейчас все замечательно», – сообщил Гюндоган.

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