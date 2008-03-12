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    Рикки ван Волфсвинкел: «Ман Сити» по силам взять в этом сезоне все трофеи»

    Теги Манчестер Сити Базель Лига чемпионов Рикки ван Волфсвинкел

    Нападающий «Базеля» Рикки ван Волфсвинкел в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (первая игра – 0:4) поделился мнением о сопернике.

    «Сити» – одна из сильнейший команд в мире на данный момент, у которой не может быть другой задачи, кроме как победы в Лиге чемпионов.

    Этой команде по силам взять в этом сезоне все титулы», – сказал ван Волфсвинкел.

    В конце февраля «Ман Сити» выиграл Кубок английской лиги, победив в финале «Арсенал» (3:0).

    Неделей ранее «горожане» вылетели из 1/8 финала Кубка Англии, уступив «Уигану» (0:1).

    После 29 туров «Сити» лидирует в таблице АПЛ, опережая идущего вторым «МЮ» на 16 очков.

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