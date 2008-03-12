Рикки ван Волфсвинкел: «Ман Сити» по силам взять в этом сезоне все трофеи»

Нападающий Рикки ван Волфсвинкел в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (первая игра – 0:4) поделился мнением о сопернике.

«Сити» – одна из сильнейший команд в мире на данный момент, у которой не может быть другой задачи, кроме как победы в Лиге чемпионов.

Этой команде по силам взять в этом сезоне все титулы», – сказал ван Волфсвинкел.

В конце февраля выиграл Кубок английской лиги, победив в финале «Арсенал» (3:0).

Неделей ранее «горожане» вылетели из 1/8 финала Кубка Англии, уступив «Уигану» (0:1).

После 29 туров «Сити» лидирует в таблице АПЛ, опережая идущего вторым «МЮ» на 16 очков.