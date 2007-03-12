Эдер Маседу: «Атлетико» – один из лучших клубов мира и явный кандидат на победу в Лиге Европы»

Нападающий Эдер Маседу высказался о соперничестве с «Атлетико» в плей-офф Лиги Европы.

На Евро-2016 Эдер, играя за сборную Португалии, забил победный гол в финальном матче с командой Франции (1:0), за которую выступал форвард Антуан Гризманн.

«У меня не осталось каких-либо особых воспоминаний о Гризманне после Евро-2016. Тот матч получился очень напряженным. После финального свистка мы могли только лишь праздновать. Мне не нравится, когда говорят, будто я чей-то ночной кошмар.

«Атлетико» – один из лучших клубов мира. Это явный кандидат на победу в .

Но мы с большими амбициями вступаем в соперничество с «Атлетико». Будем биться. Нам надо играть очень компактно и сосредоточенно, если хотим достичь хорошего результата.

Я знаю защитников «Атлетико». Их уровень высок, и в дополнение к этому они физически сильны.

Матч будет тяжелый, игроки «Атлетико» охотно ведут борьбу. Мы готовы. Наша команда в хорошей форме, это касается и чемпионата, и Лиги Европы. У нас тоже есть класс», – сказал Маседу.