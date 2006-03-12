Неманья Пейчинович: «Атлетико» – фаворит всей Лиги Европы. Но будем стараться пройти дальше»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович дал интервью накануне игры с «Атлетико» в 1/8 финала .

– Состав дешевле одного только Коке. Как будете справляться с такими мощными исполнителями?

– Это одна из самых лучших команд в Испании и в Европе. Знаем не только Коке. У испанцев еще отличный тренер (Диего Симеоне – примечание Sports.ru).

– фаворит всей Лиги Европы. Но мы будем стараться, чтобы пройти дальше. После хорошего дерби со «Спартаком» мы отлично готовы.

– Как дела у Чорлуки?

– Когда он с нами, мы сильнее. Это один из топовых защитников российского чемпионата. Думаю, он готов физически и психологически выйти на поле, но это решать должны тренеры, – сказал футболист.