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    Неманья Пейчинович: «Атлетико» – фаворит всей Лиги Европы. Но будем стараться пройти дальше»

    Теги Локомотив Атлетико Лига Европы Диего Симеоне Коке Неманья Пейчинович

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович дал интервью накануне игры с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы.

    – Состав «Локо» дешевле одного только Коке. Как будете справляться с такими мощными исполнителями?

    – Это одна из самых лучших команд в Испании и в Европе. Знаем не только Коке. У испанцев еще отличный тренер (Диего Симеоне – примечание Sports.ru).

    «Атлетико» – фаворит всей Лиги Европы. Но мы будем стараться, чтобы пройти дальше. После хорошего дерби со «Спартаком» мы отлично готовы.

    – Как дела у Чорлуки?

    – Когда он с нами, мы сильнее. Это один из топовых защитников российского чемпионата. Думаю, он готов физически и психологически выйти на поле, но это решать должны тренеры, – сказал футболист.

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