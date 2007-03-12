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    baltika

    Коке: «Контратаки – сильнейшая сторона «Локомотива»

    Теги Локомотив Атлетико Лига Европы Коке

    Хавбек «Атлетико» Коке высказался о соперничестве с «Локомотивом» в 1/8 финала Лиги Европы.

    «Мы хотим хорошо выступить в Лиге Европы. Этот раунд плей-офф будет очень сложным, нам нужно хорошо себя проявить. Надо сильно начать матч.

    В этом противостоянии может случиться что угодно. Мы хотим победить и приехать в Россию с хорошим результатом.

    Соперник очень здорово действует сзади. И их игроки быстро выходят в контратаку.

    Мы должны быть осторожными с этим, с потерями мяча. Контратаки – сильнейшая сторона соперника», – поделился мыслями полузащитник.

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