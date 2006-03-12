Юрий Семин: «Челси» как-то ставил автобус в матче с «Барселоной» и победил. Игра подскажет, как действовать»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопросы о матчах с «Атлетико» в 1/8 финала .

– Почему в Испанию не прилетели Фарфан и Ари?

– Они пока не восстановились после травм. Конечно, это большая потеря, но что поделать.

– Была ли хотя бы минимальная возможность, что они сыграют?

– Я не хочу рисковать здоровьем футболистов. При повторной травме мы можем потерять их надолго.

Ориентируемся не только на докторов, но и общаемся с самими игроками. Поэтому приняли такое решение.

– Насколько готов сыграть Чорлука?

– Вы так хотите, чтобы Чорлука сыграл? У него хорошие шансы выйти на поле.

– Поражение 0:1 будет для приемлемым результатом?

– Нет. Но мы понимаем, что предстоит игра с одной из сильнейших команд Европы. Я часто привожу в пример своим футболистам.

Испанская команда в каждом матче играет изо всех сил – это их отличительная черта, которая идет от тренера (Диего Симеоне – примечание Sports.ru).

У нас тоже есть сильные качества. Матч все покажет.

– Рядом со стадионом можно увидеть слова из гимна «Атлетико», где сказано про мужество и сердце. Что понадобится «Локомотиву» в предстоящей игре?

– То же самое. Мужество и сердце.

– У «Атлетико» мощная атака. Будете парковать автобус у ворот?

– Может быть, да, может быть, нет. Не все зависит от нас. Нужно смотреть и на соперника.

«Челси» в свое время ставил автобус в матче с «Барселоной» и победил. Игра подскажет, как нужно действовать, – сказал Семин.