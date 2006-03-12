Юрий Семин: «Челси» как-то ставил автобус в матче с «Барселоной» и победил. Игра подскажет, как действовать»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопросы о матчах с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы.
– Почему в Испанию не прилетели Фарфан и Ари?
– Они пока не восстановились после травм. Конечно, это большая потеря, но что поделать.
– Была ли хотя бы минимальная возможность, что они сыграют?
– Я не хочу рисковать здоровьем футболистов. При повторной травме мы можем потерять их надолго.
Ориентируемся не только на докторов, но и общаемся с самими игроками. Поэтому приняли такое решение.
– Насколько готов сыграть Чорлука?
– Вы так хотите, чтобы Чорлука сыграл? У него хорошие шансы выйти на поле.
– Поражение 0:1 будет для «Локомотива» приемлемым результатом?
– Нет. Но мы понимаем, что предстоит игра с одной из сильнейших команд Европы. Я часто привожу «Атлетико» в пример своим футболистам.
Испанская команда в каждом матче играет изо всех сил – это их отличительная черта, которая идет от тренера (Диего Симеоне – примечание Sports.ru).
У нас тоже есть сильные качества. Матч все покажет.
– Рядом со стадионом можно увидеть слова из гимна «Атлетико», где сказано про мужество и сердце. Что понадобится «Локомотиву» в предстоящей игре?
– То же самое. Мужество и сердце.
– У «Атлетико» мощная атака. Будете парковать автобус у ворот?
– Может быть, да, может быть, нет. Не все зависит от нас. Нужно смотреть и на соперника.
«Челси» в свое время ставил автобус в матче с «Барселоной» и победил. Игра подскажет, как нужно действовать, – сказал Семин.