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    Алексей Сорокин: «Лужники» во многом уникальны – это симбиоз памяти, истории и современных технологий»

    Теги Лужники ЧМ-2018 Алексей Сорокин стадионы

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин высоко отозвался о «Лужниках».

    «Это прекрасный, современный стадион, который был недавно модернизирован, полностью перестроен, сохранив элементы старого облика и приобретя современную технологическую начинку.

    Конечно, он во многом уникален – это прекрасный симбиоз памяти, истории и современных технологий. В нем есть удобство и комфорт для просмотра футбольных матчей», – сказал функционер.

    «Лужники» были признаны лучшей футбольной ареной 2017 года по версии экспертов сайта StadiumDB.

    «Лужники» признаны лучшим стадионом 2017 года

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