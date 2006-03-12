Алексей Сорокин: «Лужники» во многом уникальны – это симбиоз памяти, истории и современных технологий»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» высоко отозвался о «Лужниках».



«Это прекрасный, современный стадион, который был недавно модернизирован, полностью перестроен, сохранив элементы старого облика и приобретя современную технологическую начинку.

Конечно, он во многом уникален – это прекрасный симбиоз памяти, истории и современных технологий. В нем есть удобство и комфорт для просмотра футбольных матчей», – сказал функционер.

были признаны лучшей футбольной ареной 2017 года по версии экспертов сайта StadiumDB.

«Лужники» признаны лучшим стадионом 2017 года