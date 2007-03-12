Путин поручил самарскому губернатору контролировать стройку стадиона для ЧМ-2018 и наверстать отставание

Президент РФ Владимир Путин поручил врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову контролировать ход строительства объектов к и наверстать имеющиеся отставания по срокам.

В ходе встречи с Путиным Азаров доложил о ситуации в регионе и, в том числе, о подготовке к чемпионату в части строительства объектов. В свою очередь президент поинтересовался, есть ли отставания по срокам.

«Как вы знаете, в декабре был утвержден догоняющий график, мы говорим про основной объект – «Самара-Арену». По этому графику в конце марта работы должны быть завершены», – ответил врио главы региона.

Чиновник отметил, что власти области рассчитывают на выполнение подрядчиком своих обязательств.

«Вы со своей стороны контролируйте этот процесс», – отреагировал президент.

По словам Азарова, он лично приезжает на стройку несколько раз в неделю.

«Там, как всегда, есть вопросы на стыке федерального подрядчика и региональных властей. Мы сегодня одной командой работаем», – сказал губернатор. Он заверил, что все объекты региональной инфраструктуры будут подготовлены в срок.