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    Путин поручил самарскому губернатору контролировать стройку стадиона для ЧМ-2018 и наверстать отставание

    Теги Владимир Путин ЧМ-2018 стадион Самара Дмитрий Азаров стадионы

    Президент РФ Владимир Путин поручил врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову контролировать ход строительства объектов к ЧМ-2018 и наверстать имеющиеся отставания по срокам.

    В ходе встречи с Путиным Азаров доложил о ситуации в регионе и, в том числе, о подготовке к чемпионату в части строительства объектов. В свою очередь президент поинтересовался, есть ли отставания по срокам.

    «Как вы знаете, в декабре был утвержден догоняющий график, мы говорим про основной объект – «Самара-Арену». По этому графику в конце марта работы должны быть завершены», – ответил врио главы региона.

    Чиновник отметил, что власти области рассчитывают на выполнение подрядчиком своих обязательств.

    «Вы со своей стороны контролируйте этот процесс», – отреагировал президент.

    По словам Азарова, он лично приезжает на стройку несколько раз в неделю.

    «Там, как всегда, есть вопросы на стыке федерального подрядчика и региональных властей. Мы сегодня одной командой работаем», – сказал губернатор. Он заверил, что все объекты региональной инфраструктуры будут подготовлены в срок.

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