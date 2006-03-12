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    Юрий Семин: «Русские болельщики такие же, как во всем мире. Перед ЧМ-2018 нагнетается негатив в прессе»

    Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Атлетико Лига Европы болельщики ЧМ-2018

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос о болельщиках в преддверии гостевого матча с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы.

    – В Испании боятся столкновений между болельщиками – особенно после визита фанатов «Спартака» в Бильбао. А вы что скажете?

    – Ничего не произойдет с болельщиками. Очень много в прессе говорится о поведении наших фанатов. Все время с негативной стороны.

    Русские болельщики такие же, как и во всем мире. Такие же, как испанцы, например.

    А агрессия существует в мировом футболе, везде она есть. И ничем наши фанаты не отличаются в негативную сторону от других. Это перед чемпионатом мира создается такая ситуация в прессе.

    А у нас хорошо сезон проходит, нет агрессии. Приезжайте к нам спокойно, встретят вас хлебом и солью! И не верьте тому, что пишут, – сказал Семин.

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