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    Валерий Газзаев: «Жаль, что Березуцкие решили не играть в сборной. Они могли бы еще помочь»

    Теги ЦСКА Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Валерий Газзаев премьер-лига Россия сборная России ЧМ-2018

    Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о решении защитников Алексея и Василия Березуцких больше не выступать за национальную команду.

    – Очень жаль, что братья приняли такое решение. Мне кажется, завершение карьеры было бы блестящим, сыграй Василий и Алексей на ЧМ-2018 – турнире, которого они заслуживают отношением к футболу и стране.

    На мой взгляд, защитники могли бы еще помочь сборной, у них колоссальный опыт. Наверное, для прекращения выступлений за национальную команду есть определенные причины и мотивы.

    Я очень сожалею, но решение надо уважать. Необходимо смотреть в будущее – молодые игроки, имеющие амбиции, получают возможность реализовать себя и показать всему миру свои лучшие качества.

    – Тем не менее, положение дел в обороне, учитывая травмы Джикии и Васина, становится аховым…

    – Оно сложное. Но безвыходных ситуаций не бывает. Задача тренерского штаба – подобрать футболистов. В ближайших матчах, особенно на уровне Бразилии и Франции, мы должны посмотреть прообраз нашей сборной на чемпионате мира.

    Это касается и игроков обороны. В спорте всегда случаются разные обстоятельства – травмы, карточки… Нужно находить выход, – поделился мыслями Газзаев.

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