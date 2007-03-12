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    Брюно Женезьо: «Уверен, нас ждет успех в завтрашней игре с ЦСКА»

    Теги ЦСКА Лион Лига Европы Брюно Женезьо

    Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо ответил на вопросы в преддверии игр с ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы.

    – Вы считаете, что ваша команда находится в кризисе?

    – У нас были разные периоды. Например, в сентябре и январе мы играли очень хорошо. Согласен, что результаты в последнее время могли быть и лучше.

    Но за три последних месяца из 21 матча «Лион» 15 провел на выезде. Я верю в свою команду, мы можем обрести необходимую уверенность.

    – Опыт победы над «Вильярреалом» поможет в матче с ЦСКА?

    – С «Вильяреаллом» мы сыграли очень хорошо. А в матче с ЦСКА нужно проявить тактическую дисциплину.

    Мои игроки очень талантливы. Уверен, что нас ждет успех в завтрашнем матче.

    – Почему решили прилететь в Москву за день до матча? Это не помешает вам адаптироваться к московской погоде?

    – Я думаю, нам хватит времени подготовиться к матчу. А метеоусловия не пугают, сейчас во Франции тоже холодно. Нам больше следует опасаться ЦСКА, а не погоды, – сказал француз.

    В последних 6 турах лиги 1 «Лион» не одержал ни одной победы.

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