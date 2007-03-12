Брюно Женезьо: «Уверен, нас ждет успех в завтрашней игре с ЦСКА»

Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо ответил на вопросы в преддверии игр с ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы.
– Вы считаете, что ваша команда находится в кризисе?
– У нас были разные периоды. Например, в сентябре и январе мы играли очень хорошо. Согласен, что результаты в последнее время могли быть и лучше.
Но за три последних месяца из 21 матча «Лион» 15 провел на выезде. Я верю в свою команду, мы можем обрести необходимую уверенность.
– Опыт победы над «Вильярреалом» поможет в матче с ЦСКА?
– С «Вильяреаллом» мы сыграли очень хорошо. А в матче с ЦСКА нужно проявить тактическую дисциплину.
Мои игроки очень талантливы. Уверен, что нас ждет успех в завтрашнем матче.
– Почему решили прилететь в Москву за день до матча? Это не помешает вам адаптироваться к московской погоде?
– Я думаю, нам хватит времени подготовиться к матчу. А метеоусловия не пугают, сейчас во Франции тоже холодно. Нам больше следует опасаться ЦСКА, а не погоды, – сказал француз.
В последних 6 турах лиги 1 «Лион» не одержал ни одной победы.