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    Кирилл Набабкин: «ЦСКА хорошо подготовлен к матчу с «Лионом»

    Теги ЦСКА Лион Кирилл Набабкин Лига Европы Виктор Гончаренко

    Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона».

    «У нас еще сегодня будет теоретическое занятие, где Виктор Михайлович расскажет нам о сильных и слабых сторонах соперника. Мне трудно оценить, как я выходил на замену. Когда я выхожу, стараюсь помочь команде. В целом команда хорошо подготовлена к матчу с «Лионом», будем стараться выигрывать.

    У нас в защите много опытных игроков, которые могут помочь. Конечно, мы нацеливаемся пройти как можно дальше и будем стараться выкладываться в каждом матче. Было бы здорово, если бы мы выиграли Лигу Европы», – сказал Набабкин.

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