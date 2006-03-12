Ахмед Муса: «Уверен, что скоро начну забивать»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала против «Лиона».

— Вы уже провели три официальных матча за ЦСКА после возвращения. Отличиться вам пока не удалось.

— Уверен, что скоро начну забивать. Работаю, очень стараюсь, чтобы это случилось как можно скорее. Самое важное, забить первый мяч, после этого дела сразу пойдут лучше.

— Каким, по-вашему, может получиться противостояние с «Лионом»?

— Это будут очень тяжёлые матчи, и для нас, и для наших соперников. Мы рассчитываем выступить успешно. Впереди домашняя игра, думаю, мы хорошо к ней подготовились.

— Согласны, что перед выездом во Францию надо создать хотя бы минимальный задел?

— Да, это важно. Нужно выигрывать на своём поле. В идеале при этом хотелось бы вновь отыграть на ноль, – сказал Муса.