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    Ахмед Муса: «Уверен, что скоро начну забивать»

    Теги ЦСКА Лион премьер-лига Россия Лига Европы Ахмед Муса

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона».

    — Вы уже провели три официальных матча за ЦСКА после возвращения. Отличиться вам пока не удалось.

    — Уверен, что скоро начну забивать. Работаю, очень стараюсь, чтобы это случилось как можно скорее. Самое важное, забить первый мяч, после этого дела сразу пойдут лучше.

    — Каким, по-вашему, может получиться противостояние с «Лионом»?

    — Это будут очень тяжёлые матчи, и для нас, и для наших соперников. Мы рассчитываем выступить успешно. Впереди домашняя игра, думаю, мы хорошо к ней подготовились.

    — Согласны, что перед выездом во Францию надо создать хотя бы минимальный задел?

    — Да, это важно. Нужно выигрывать на своём поле. В идеале при этом хотелось бы вновь отыграть на ноль, – сказал Муса.

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