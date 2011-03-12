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    Гончаренко о матче с «Лионом»: «Проиграть можно и при хорошей игре»

    Теги ЦСКА Лион Лига Европы Виктор Гончаренко Ахмед Муса Витиньо

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона».

    «Видели как минимум пять последних матчей «Лиона» во внутреннем чемпионате, игры с «Вильярреалом». Думаю, команда достаточно сильна, у них есть ряд сильных игроков в составе. Это противостояние будет достаточно интересным. Для тренера не совсем правильно оценивать соперника по результату. Важно оценивать, как они атакуют и обороняются, как используют стандартные положения. А результат. Все знают, что проиграть можно и при хорошей игре. 

    Чего не хватает Мусе и Витиньо? Думаю, если говорить о Мусе, то на него влияет еще нехватка игровой практики. Соответственно из-за этого страдает и связка с Витиньо. Но правильно говорить об атакующей игре всей команды в целом – здесь есть что улучшать», – сказал Гончаренко.

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