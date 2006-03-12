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    Матиас Краневиттер: «Мне бы очень хотелось стать чемпионом России ради болельщиков и ради нас»

    Теги Зенит Лига Европы РБ Лейпциг Матиас Краневиттер

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился ожиданиями от матча с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.

    – Это сильная команда, с отлаженной игрой, отлично работающая с мячом – мы должны быть очень собранными.

    – Отсутствие Паредеса в первом матче – большая проблема для «Зенита»?

    – Лео – важный для команды игрок, но мы надеемся, что каждый покажет свой лучший футбол.

    – У «Зенита» сложная ситуация в чемпионате. Это придает дополнительную мотивацию подняться как можно выше в Лиге Европы?

    – Мне бы очень хотелось стать чемпионом России – ради болельщиков и ради нас. Впереди девять матчей, и если мы сделаем все, что в наших силах, победа будет за нами. Но нам нужно побеждать во всех турнирах! – сказал Краневиттер.

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