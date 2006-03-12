Роберто Манчини: «В Лиге Европы много команд, которые сильнее «Зенита»

Главный тренер Роберто Манчини дал интервью в преддверии игры с в 1/8 финала Лиги Европы, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Отсутствие Паредеса – большая проблема?

– Да. Он выделяется, он очень важен. Завтра мы столкнемся к серьезной проблемой.

– «Лейпциг» выбил «Наполи». Что нужно сделать, чтобы не повторить ошибки итальянцев?

– «Наполи» – одна из лучших команд Италии. Если «Лейпциг» их выбил, значит, они были лучше. Они победили заслуженно.

Нам будет противостоять очень молодая, очень техничная команда. Завтра нам нужно показать свой лучший футбол.

– Насколько важна для «Зенита» ?

– Мы стремимся выигрывать в каждом матче. В Лиге Европы нам тяжелее, потому что сейчас в этом турнире много команд, которые сильнее «Зенита».

Отставание от «Локомотива» в чемпионате уже не маленькое, но в футболе можно отыграть многое.

– Что вы думаете о молодой команде соперника?

– Они молоды, но очень хороши. Будет тяжело, завтра мы должны использовать все шансы, которые у нас будут.

– Как будете решать проблемы в центре поля, связанные с отсутствием Паредеса? Возможно, выберете более оборонительную схему?

– Нет, завтра точно не стоит от нас ожидать оборонительной игры. Это не наш футбол, это не соответствует нашей философии.

Паредес отличается от других наших полузащитников, но это не повод играть более оборонительно и менять свой стиль, – сказал итальянец.