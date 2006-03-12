Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Роберто Манчини: «В Лиге Европы много команд, которые сильнее «Зенита»

    Теги Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия Лига Европы РБ Лейпциг Леандро Паредес

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал интервью в преддверии игры с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    – Отсутствие Паредеса – большая проблема?

    – Да. Он выделяется, он очень важен. Завтра мы столкнемся к серьезной проблемой.

    – «Лейпциг» выбил «Наполи». Что нужно сделать, чтобы не повторить ошибки итальянцев?

    – «Наполи» – одна из лучших команд Италии. Если «Лейпциг» их выбил, значит, они были лучше. Они победили заслуженно.

    Нам будет противостоять очень молодая, очень техничная команда. Завтра нам нужно показать свой лучший футбол.

    – Насколько важна для «Зенита» Лига Европы?

    – Мы стремимся выигрывать в каждом матче. В Лиге Европы нам тяжелее, потому что сейчас в этом турнире много команд, которые сильнее «Зенита».

    Отставание от «Локомотива» в чемпионате уже не маленькое, но в футболе можно отыграть многое.

    – Что вы думаете о молодой команде соперника?

    – Они молоды, но очень хороши. Будет тяжело, завтра мы должны использовать все шансы, которые у нас будут.

    – Как будете решать проблемы в центре поля, связанные с отсутствием Паредеса? Возможно, выберете более оборонительную схему?

    – Нет, завтра точно не стоит от нас ожидать оборонительной игры. Это не наш футбол, это не соответствует нашей философии.

    Паредес отличается от других наших полузащитников, но это не повод играть более оборонительно и менять свой стиль, – сказал итальянец.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться