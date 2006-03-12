Александр Ерохин: «Надо отойти от матча с «Амкаром». Посмотрим, как судья будет работать в игре с «Лейпцигом»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
- Как команда подготовилась к «Лейпцигу»? Наверняка после игры с «Амкаром» у вас было не лучшее настроение.
– У нас было достаточно времени, чтобы переключиться с прошлого матча. Завтра будем готовы на 100 процентов.
- После игры с «Амкаром», который большими силами защищался у своей штрафной, ждете ли вы от «Лейпцига» игры в атаку?
– Это молодая и атакующая команда. Думаю, завтра будет другой футбол.
- Можно ли сравнить «Лейпциг» по скорости с какой-нибудь командой РФПЛ?
– И в РФПЛ, и в Лиге Европы у нас были матчи с хорошими командами, поэтому мы будем готовы.
- Каково ваше лично психологическое состояние после «Амкара»? Насколько допустим порог жесткой игры? В Европе обычно не дают карточки за то, что сделали вы
– Думаю, надо отойти от того, что было против «Амкара». Посмотрим, как завтра будет работать судья. Я буду играть так же, как обычно, – сказал Ерохин.