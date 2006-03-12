Ральф Хазенхюттль: «У «Зенита» намного больше опыта, но мы настроены позитивно»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль поделился мнением о предстоящем матче с в 1/8 финале Лиги Европы, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– На тренировке Кампль работал отдельно. У него есть проблемы?

– Завтра, скорее всего, он не сыграет. В последнем матче он получил болезненный удар в колено. Но к игре со он будет готов.

– Какая разница в матчах Лиги чемпионов и ?

– Сейчас мы играем через два дня на третий – это тяжело. Но сейчас я счастлив: мы прошли . Завтра нас ждет следующий топовый соперник.

– Манчини назвал «Лейпциг» молодой и техничной командой. Согласны ли вы с такой характеристикой? Кого можете выделить в ?

– Я с ним согласен. У «Зенита» намного больше опыта, особенно у Ивановича.

Еще мне нравится Ригони, который хорошо играет двумя ногами, против него тяжело обороняться. Вся атакующая линия у них выделяются. Они забили 17 голов в турнире – это впечатляет.

Завтра нам нужен положительный результат, а это означает не пропустить. Пока в еврокубках мы пропускали во всех матчах дома. Кроме того, они играют жестко, к этому тоже нужно быть готовыми.

– Пропущенные мячи во всех домашних еврокубковых матчах – большая проблема?

– Не знаю, большая или нет, но проблема. Конечно, хотелось бы поехать в Петербург с хорошим результатом. И хотелось бы пройти «Зенит» не за счет голов на выезде, как это было с «Наполи».

Мы настроены оптимистично, несмотря на то, что в опыте мы сильно уступаем сопернику.

– «Зенит» завтра сыграет без Паредеса? Насколько важно, что к вам вернулся Форсберг, который оказывает похожее влияние на «Лейпциг»?

– Очень хорошо, что Эмиль к нам вернулся. Он быстро принимает решения, он один из наших лидеров.

Сейчас он не жалуется на боли, поэтому, возможно, завтра он сыграет больше, чем в последних играх.

– Завтра стадион будет заполнен максимум наполовину. Это плохо?

– Для меня это не проблема. Середина недели, четверг, 21.00, показ игры по телевидению – это причины, по которым завтра у нас будет не очень много болельщиков.

У нас была игра с «Боруссией», будет матч с «Баварией», поэтому зрители еще придут. Возможно, их будет больше и в Лиге Европы, если мы пройдем «Зенит», – сказал Хазенхюттль.