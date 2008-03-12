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    Валерий Газзаев: «Что скажем, если клуб ФНЛ будет представлять Россию в Лиге Европы?»

    Теги Валерий Газзаев премьер-лига Россия Кубок России Лига Европы ФНЛ

    Заслуженный тренер РФ, депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением о текущем розыгрыше Кубка России, где впервые за семь лет в финале сыграет клуб из ФНЛ («Шинник» или «Авангард»).

    «Не хочу обидеть команды, но Кубок России скоро превратится в турнир среднего уровня. Кубок России — это второй по престижности турнир в стране. Он должен проходить на высоком уровне. Как это происходит, например, в Англии: там футболисты бьются за Кубок, а трофей победителю вручает королева.

    Нам нужно проводить турнир в двухматчевом формате, чтобы в финальных стадиях не было случайных команд. Ничего не имею против клубов ФНЛ, но что мы скажем, если какой-то из них будет представлять Россию в Лиге Европы?

    Люди, отвечающие за организацию Кубка России, похоже, не думают об этом. Такое ощущение возникает, глядя на результат их работы», – сказал Газзаев.

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