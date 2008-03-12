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    Паредес не полетел с «Зенитом» в Лейпциг

    Теги Зенит Ростов Юрий Жирков Бранислав Иванович премьер-лига Россия Лига Европы Доменико Кришито Игорь Смольников Александр Кокорин Дмитрий Полоз Александр Ерохин Антон Заболотный Магомед Оздоев Егор Бабурин Андрей Лунев РБ Лейпциг Эльмир Набиуллин Юрий Лодыгин Далер Кузяев Леандро Паредес Эмануэль Маммана Себастьян Дриусси Эмилиано Ригони Матиас Краневиттер Дмитрий Плетнев Миха Мевля Кирилл Капленко Илья Скроботов

    «Зенит» опубликовал список игроков, отправившихся на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг» в Германию.

    Голкиперы: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин;

    Защитники: Игорь Смольников, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Доменико Кришито, Эльмир Набиуллин, Юрий Жирков, Илья Скроботов;

    Полузащитники: Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кирилл Капленко, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони, Дмитрий Плетнев;

    Нападающие: Александр Кокорин, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси.

    В Лейпциге «Зенит» пробудет до субботы и будет также готовиться к матчу с «Ростовом». Отметим невключение в список Леандро Паредеса, который пропустит обе игры из-за дисквалификации.

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