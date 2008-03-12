Паредес не полетел с «Зенитом» в Лейпциг

«Зенит» опубликовал список игроков, отправившихся на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг» в Германию.
Голкиперы: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин;
Защитники: Игорь Смольников, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Доменико Кришито, Эльмир Набиуллин, Юрий Жирков, Илья Скроботов;
Полузащитники: Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кирилл Капленко, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони, Дмитрий Плетнев;
Нападающие: Александр Кокорин, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси.
В Лейпциге «Зенит» пробудет до субботы и будет также готовиться к матчу с «Ростовом». Отметим невключение в список Леандро Паредеса, который пропустит обе игры из-за дисквалификации.
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