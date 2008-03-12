Паредес не полетел с «Зенитом» в Лейпциг

«Зенит» опубликовал список игроков, отправившихся на первый матч 1/8 финала против «РБ Лейпциг» в Германию.

Голкиперы: Андрей Лунев, , Егор Бабурин;

Защитники: Игорь Смольников, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Доменико Кришито, Эльмир Набиуллин, , Илья Скроботов;

Полузащитники: Матиас Краневиттер, , Кирилл Капленко, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, , Дмитрий Плетнев;

Нападающие: , Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси.

В Лейпциге пробудет до субботы и будет также готовиться к матчу с . Отметим невключение в список Леандро Паредеса, который пропустит обе игры из-за дисквалификации.

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