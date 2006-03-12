«Спартаку» грозит закрытие трибуны за расистские выкрики болельщиков в адрес Гильерме

«Спартаку» грозит дисквалификация трибуны за расистские выкрики в адрес вратаря «Локомотива» Гильерме.

Фанаты красно-белых называли бразильца с российским паспортом обезьяной. КДК РФС рассмотрит этот эпизод на заседании 7 марта.

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин подтвердил эту информацию.

«Вчера на матче работали наблюдатели нашей системы мониторинга, которые также зафиксировали на 46-й минуте скандирование упомянутой кричалки фанатских секторов «Спартака», что было отражено в отчете по итогам игры.

Этот отчет сегодня утром был направлен в КДК РФС, для дальнейшего рассмотрения 7 марта», – заявил Смертин.