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    «Спартаку» грозит закрытие трибуны за расистские выкрики болельщиков в адрес Гильерме

    Теги Спартак Локомотив Алексей Смертин премьер-лига Россия РФС

    «Спартаку» грозит дисквалификация трибуны за расистские выкрики в адрес вратаря «Локомотива» Гильерме.

    Фанаты красно-белых называли бразильца с российским паспортом обезьяной. КДК РФС рассмотрит этот эпизод на заседании 7 марта.

    Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин подтвердил эту информацию.

    «Вчера на матче работали наблюдатели нашей системы мониторинга, которые также зафиксировали на 46-й минуте скандирование упомянутой кричалки фанатских секторов «Спартака», что было отражено в отчете по итогам игры.

    Этот отчет сегодня утром был направлен в КДК РФС, для дальнейшего рассмотрения 7 марта», – заявил Смертин.

     

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