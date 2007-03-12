Будогосский о работе Сельдякова на матче «Зенита»: «Судья действовал последовательно. У него были основания для принятых решений»

Глава судейского департамента РФС Андрей Будогосский высказался о работе Владимира Сельдякова на матче – «Амкар» (0:0).

«Моя личная позиция. Подчеркну, что игра была очень сложной и трудной для судейства. Очень важно, что судья был последователен во всех решениях по отношению к обеим командам.

Не обсуждаю принятые им дисциплинарные решения. На мой взгляд, у судьи были основания для применения тех санкций, которые он принял во время игры.

Что касается момента в компенсированное время, карточка – желтая или красная – иллюстрирует решение арбитра и не более того. Судья может забыть карточку, потерять ее, ее может не оказаться, когда он применяет санкции. Но это не значит, что судья не применил санкции.

Он информирует игрока о том, что карточка ему предъявлена. В данной ситуации судья показал игроку желтую карточку, тот покинул пределы поля. Судья допустил методическую ошибку, переключив внимание на какой-то другой эпизод, случившийся в момент остановки игры. Видимо, потому он и не показал футболисту вслед за желтой красную карточку.

Но это не отменяет решения об удалении игрока с поля, что подтверждает запись в протоколе матча. Игрок в итоге не вышел на поле, не был заменен.

Поэтому не вижу здесь криминала или стратегической ошибки, которая может быть основанием для протеста или громких решений. Ошибка методическая, за что оценка арбитру, совершенно очевидно, будет снижена», – сказал Будогосский.