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    Гаджи Гаджиев: «У нас нет таких смелых и отчаянных арбитров, которые будут судить против «Зенита»

    Теги Зенит Амкар Роберто Манчини премьер-лига Россия судьи Гаджи Муслимович Гаджиев Владимир Сельдяков

    Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о судействе в матче 21-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0).

    «Не могу сказать, что судья матча «Зенит» – «Амкар» допускал ошибки. Так же не могу сказать, что Сельдяков судил в пользу «Амкара», помогал ему. А дальше уже решения будет принимать судейский комитет.

    Манчини не прав в своих высказываниях? «Зенит» – такой клуб, который сможет сделать так, чтобы Сельдяков больше никогда их не судил. У них есть такая возможность, еще целых девять игр впереди. У «Амкара» такой возможности нет. Клуб не может требовать такого.

    Возможно, Манчини показалось в каких-то ситуациях, что судья действовал не так четко, как ему хотелось. Но хочу еще раз подчеркнуть – судья не судил предвзято, против «Зенита». Такого судейства я вообще не могу предположить. У нас нет таких смелых и отчаянных судей, которые будут судить против питерского клуба.

    Да, результат в матче для «Зенита» негативный. Он может вызывать подобные эмоции. Осуждать Манчини я не хочу, он переживает за результат своей команды. Это его право – так говорить. Но я уверен, что в разборе игры и в диалогах с футболистами, он не будет говорить о судействе», – сказал Гаджиев.

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