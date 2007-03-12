Владислав Игнатьев: «Если не видишь желтый мяч, лучше заканчивать»

Хавбек «Локомотива» Владислав Игнатьев дал интервью в перерыве игры со «Спартаком» (0:0, второй тайм).
– Как ты вынес мяч из пустых ворот?
– Просто доиграл момент. Видел, что мяч отскочил к Самедову. Нужно было бежать к воротам и делать там что угодно, чтобы выбить мяч.
– В такой ситуации рефлекс срабатывает – прыгать и выбивать мяч ближней ногой?
– Смысла не было держать игрока, хотя пустые ворота. Автоматически побежал. Пришлось выбивать.
– Складывается впечатление, что Рыбус ходит в атаку чаще, а у вас задание – чуть ли не персонально играть по Промесу.
– Промес хоть и опускается в оборону, но больше в атаке, поэтому мне лучше играть с ним и не дать ему что-то сделать.
– «Локомотив», наверное, стратегически устраивает ничья. Как надо играть во втором тайме?
– Не надо играть на ничью. Мы играем дома при своих болельщиках. Тяжело играть и созидать, но нужно прибавлять, не думать ни о чем и играть на победу.
– Вы желтый мяч видите?
– Конечно.
– Или лучше красным было играть?
– Если не видишь желтый мяч, лучше заканчивать, – сказал полузащитник в эфире канала «Наш футбол».