Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Владислав Игнатьев: «Если не видишь желтый мяч, лучше заканчивать»

    Теги Спартак Локомотив Александр Самедов премьер-лига Россия Владислав Игнатьев Мачей Рыбус Куинси Промес

    Хавбек «Локомотива» Владислав Игнатьев дал интервью в перерыве игры со «Спартаком» (0:0, второй тайм).

    – Как ты вынес мяч из пустых ворот?

    – Просто доиграл момент. Видел, что мяч отскочил к Самедову. Нужно было бежать к воротам и делать там что угодно, чтобы выбить мяч.

    – В такой ситуации рефлекс срабатывает – прыгать и выбивать мяч ближней ногой?

    – Смысла не было держать игрока, хотя пустые ворота. Автоматически побежал. Пришлось выбивать.

    – Складывается впечатление, что Рыбус ходит в атаку чаще, а у вас задание – чуть ли не персонально играть по Промесу.

    – Промес хоть и опускается в оборону, но больше в атаке, поэтому мне лучше играть с ним и не дать ему что-то сделать.

    – «Локомотив», наверное, стратегически устраивает ничья. Как надо играть во втором тайме?

    – Не надо играть на ничью. Мы играем дома при своих болельщиках. Тяжело играть и созидать, но нужно прибавлять, не думать ни о чем и играть на победу.

    – Вы желтый мяч видите?

    – Конечно.

    – Или лучше красным было играть?

    – Если не видишь желтый мяч, лучше заканчивать, – сказал полузащитник в эфире канала «Наш футбол».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться